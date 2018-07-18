В больнице им. Вересаева помогают пациентам с диабетической стопой

В больнице имени Вересаева эффективно помогают пациентам с диабетической стопой. Щадящие современные методики позволяют быстро справиться с этим опасным симптомом и избежать развития тяжёлых осложнений, которые раньше приводили к ампутации конечности.

Татьяна Телюк уже несколько лет на инсулине. Об опасностях сахарного диабета второго типа пенсионерка знала всегда. Однако, когда на ноге началось воспаление, надеялась, что ничего серьезного не произошло.

Отделение сосудистой гнойной хирургии столичной больницы имени Вересаева известно среди больных диабетом. Здесь помогают даже в самых сложных и запущенных случаях. В данном случае хирурги должны восстановить кровоток в стопе и очистить рану с помощью ультразвука. Такую процедуру делают под местной анестезией. Пациент боли не испытывает.

Когда рана заживет, Татьяне Дмитриевне предстоит еще одна операция - пластическая - восстановят целостность стопы. После этого женщина сможет ходить и даже, как говорят, танцевать. Но только в специальной ортопедической обуви.

В больнице имени Вересаева ежедневно спасают больных с диабетической стопой. Это опасное осложнение диабета, при котором у пациентов появляются незаживающие раны на ногах.

Такие раны с трудом поддаются лечению. Часто единственный вариант - ампутация. Поэтому главное для таких пациентов - вовремя выявить осложнение. При диабете вообще очень важно все делать вовремя, говорят врачи.

Татьяну Дмитриевну дома ждут дети и любимые внучки. Благодаря профессионализму врачей она сможет быстро вернуться к полноценной жизни.

Юлия Степина, "ТВ Центр", Москва.