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На сталинской высотке в Москве обновят 16 бетонных фигур

15:13
  • среда
  • 18 июля 2018

В Москве спасают 16 бетонных фигур, установленных на знаменитой сталинской высотке рядом с площадью Гагарина. Скульптуры появились на многоэтажном доме после Великой Отечественной войны как символ победы. Их не реставрировали ни разу. За десятилетия изваяния покрылись глубокими трещинами и даже мхом. Некоторые из них восстановлению не подлежат, их воссоздадут заново.

Не просто реставрация, а спасение скульптур на 50-метровой высоте. На первый взгляд кажется, что их покрыли красной краской. На самом деле, это слой резины, которая повторяет точный облик каждой фигуры. Сейчас специалисты снимают формы и по частям увозят в реставрационную мастерскую. Там по ним отольют новые статуи – старые восстановить уже невозможно, передает "ТВ Центр".

Они ни разу не покидали свой пост, но теперь их вахта окончена. 16 скульптур на башне сталинки на площади Гагарина - символ победы в Великой Отечественной войне. Заломленные на бок пилотки, развевающиеся на ветру волосы, решительные лица. Такой была страна, победившая фашизм.

Сейчас часть фигур закрыта лесами, но на самом деле их высота – около 3 метров. Воины-победители и встречавшие их девушки. Вблизи видно, что они покрылись мхом и трещинами. Это настоящие свидетели победы: 70 лет они выстояли под дождями, ветрами и снегом.

Благодаря безопасной системе лесов, работы не нарушают обычную жизнь дома. Причём, его жильцы сами немало сделали для того, чтобы началась реставрация.  Эти дома на площади Гагарина были построены еще до войны, а вот скульптуры появились уже после. Именно они, а не здания целиком год назад были признаны объектом культурного наследия. Благодаря этому и началась реставрация.

"Сами дома являются доминантой этой площади, а скульптуры - яркий элемент", - рассказал первый заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян.

Отреставрировать предстоит и балюстраду – она тоже в аварийном состоянии. Точных сроков пока нет. Но реставраторы надеются, что следующим летом над площадью Гагарина снова появятся фигуры победителей.

Полина Кастрицкая, Евгений Рыбин, Иван Юрин, "ТВ Центр".

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Начало работ по реставрации 16 скульптур "Дома у Калужской заставы"
Начало работ по реставрации 16 скульптур "Дома у Калужской заставы"
Начало работ по реставрации 16 скульптур "Дома у Калужской заставы"
Начало работ по реставрации 16 скульптур "Дома у Калужской заставы"
Начало работ по реставрации 16 скульптур "Дома у Калужской заставы"
Начало работ по реставрации 16 скульптур "Дома у Калужской заставы"
Начало работ по реставрации 16 скульптур "Дома у Калужской заставы"
Начало работ по реставрации 16 скульптур "Дома у Калужской заставы"
Начало работ по реставрации 16 скульптур "Дома у Калужской заставы"
Начало работ по реставрации 16 скульптур "Дома у Калужской заставы"
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