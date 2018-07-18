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В Госдуме предложили зафиксировать цены на питьевую воду

13:17
  • среда
  • 18 июля 2018

В Госдуме предложили продавать бутилированную воду по зафиксированной цене – 15 рублей за пол-литра. Подобная практика уже реализуется в других странах, например, в Турции.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой обязать торговые точки продавать питьевую воду по зафиксированной цене, сообщает РИА Новости.

Согласно предложениям Власова, цена за пол-литровую бутылку питьевой воды должна составлять 15 рублей. Парламентарий также сообщил, что он работает над законопроектом об обеспечении россиян доступной качественной питьевой водой, так как в стране каждый десятый не имеет к ней доступ.

Власов отметил, что практика продажи питьевой воды по фиксированной цене уже реализуется в других странах, в частности, в Турции.

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