Ученые рассказали о вреде соцсетей для психики подростков

Чрезмерное использование соцсетей подростками может вызвать у них проблемы с психикой, в частности синдром дефицита внимания и гиперактивность.

Злоупотребление соцсетями вызывает у подростков синдром дефицита внимания и гиперактивности. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, пишет "Русская планета".

Исследователи наблюдали за 2500 школьниками. В ходе беседы с ними они диагностировали наличие и тяжесть проявляющихся опасных симптомов. В течение двух лет подростки систематически проходили собеседования.

В итоге оказалось, что среди тех, кто сообщал о частом использовании соцсетей, симптомы дефицита внимания проявлялись в 16% случаев.