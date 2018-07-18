ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые рассказали о вреде соцсетей для психики подростков

13:13
  • среда
  • 18 июля 2018

Чрезмерное использование соцсетей подростками может вызвать у них проблемы с психикой, в частности синдром дефицита внимания и гиперактивность.

Злоупотребление соцсетями вызывает у подростков синдром дефицита внимания и гиперактивности. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, пишет "Русская планета".

Исследователи наблюдали за 2500 школьниками. В ходе беседы с ними они диагностировали наличие и тяжесть проявляющихся опасных симптомов. В течение двух лет подростки систематически проходили собеседования.

В итоге оказалось, что среди тех, кто сообщал о частом использовании соцсетей, симптомы дефицита внимания проявлялись в 16% случаев.

Главное сегодня
Подросток со смартфоном
Подросток со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100