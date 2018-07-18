Путин отметил готовность Собянина вести диалог с москвичами

Власти Москвы и мэр города Сергей Собянин показали готовность вести открытый диалог с москвичами в интересах города в вопросах развития столицы. Такое мнение высказал Владимир Путин, выступая на Московском урбанистическом форуме. По его словам, Москва стала законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды.

Развитие мегаполисов и создание городов будущего обсуждают на Московском урбанистическом форуме в Зарядье. Он проводится при поддержке столичного правительства с 2011 года, передает "ТВ Центр".

Крупнейший международный конгресс объединил более шести тысяч архитекторов, экономистов, глав ведущих мировых компаний, инвесторов и предпринимателей из 70 стран. До конца недели эксперты будут обмениваться опытом и решать задачи по формированию комфортной городской среды. Площадка открылась накануне. Центральной темой второго дня стало развитие социальной инфраструктуры мегаполисов. В среду урбанистический форум посетили Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил президент, городские власти показали готовность вести диалог с жителями по вопросам развития города.

"Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами. В интересах города, в интересах жителей города. Сегодня мы видим, что Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды, и задаёт стандарты развития современных мегаполисов. За короткий срок здесь произошли очень большие, если не сказать грандиозные, изменения. Формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства, меняется, становится более удобной и доступной инфраструктура общественного транспорта - от метро и автобусов - до современных цифровых платформ для такси. Я знаю, что московские власти планируют продолжить программу качественной городской среды, восстанавливают уют городских московских улиц. Сделать при этом все районы Москвы такими же комфортными, как исторический центр", - сказал Владимир Путин.