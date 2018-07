Трамп о переговорах с Путиным: ненавистники ждали боксерский матч

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы на нашей встрече. Мы хорошо поладили, что действительно обеспокоило многих ненавистников, которые хотели увидеть боксерский матч. Придут большие результаты!" - написал он.

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!