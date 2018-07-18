Трамп о переговорах с Путиным: ненавистники ждали боксерский матч

Президент США Дональд Трамп признался, что ожидает больших результатов от дальнейшей работы с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, многие ожидали боксерского поединка от их встречи, однако, по мнению, хозяина Белого дома, переговоры с Путиным могут принести еще больший успех, чем саммит НАТО в Брюсселе.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы на нашей встрече. Мы хорошо поладили, что действительно обеспокоило многих ненавистников, которые хотели увидеть боксерский матч. Придут большие результаты!" - написал он.

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

Также глава Белого дома подчеркнул, что его встреча с президентом России может оказаться более успешной в долгосрочной перспективе, чем саммит НАТО в Брюсселе. "Из этой встречи выйдет много позитивных вещей", - отметил Трамп.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки состоялся 16 июля. Лидеры обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Также они затронули проблемы международной стабильности и безопасности.

Тем не менее, американские политики и СМИ раскритиковали поведение президента США в Хельсинки, упрекнув его в слабости.