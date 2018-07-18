Все рабочие из КНДР покинут Россию к концу ноября 2019 года

К концу ноября 2019 года из России должны выслать всех рабочих с гражданством КНДР. Об этом рассказал посол нашей страны в Пхеньяне Александр Мацегора. По его словам, уже сейчас зафиксировано двукратное сокращение числа северокорейских рабочих в России.

В России в два раза сократилось число рабочих из КНДР, утверждает посол нашей страны в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Сейчас существенно сократилось число северокорейских рабочих в нашей стране. Думаю, произошло двукратное падение, и этот процесс продолжается", — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что такими темпами, к 29 ноября 2019 года, все северокорейские рабочие будут вынуждены покинуть Россию. Это предписано соответствующей резолюцией.

"Еще раз хочу сказать, что мы все решения Совбеза ООН выполняем точно и без задержки", — подчеркнул он.

При этом Мацегора отметил, что Москва готова участвовать в модернизации энергосистемы КНДР после того, как с Пхеньяна будут сняты международные санкции.

"В принципе, наши специалисты очень хорошо знают энергетику КНДР, готовы принять участие в ее модернизации и развитии. Но, еще раз подчеркну, есть проблемы, главная из которых – санкции. Вторая, не менее сложная проблема — нехватка средств. Как только будут сняты санкции, а корейские друзья решат проблему с деньгами, Россия готова будет подключиться", — заявил он.

До этого Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении Северной Кореи, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна и предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".