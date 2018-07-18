ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин высоко оценил достижения Собянина по формированию комфортного города

14:23
  • среда
  • 18 июля 2018

Москва при Сергее Собянине стала законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды, заявил Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме. По словам президента, за короткий срок в столице произошли грандиозные изменения.

Сергей Собянин на посту мэра Москвы показал свою готовность брать на себя ответственность и вести открытый диалог с москвичами в интересах города. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Московском урбанистическом форуме.

По словам президента, за короткий срок в столице произошли большие, "если не сказать грандиозные, изменения".

"Формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства, меняется и становится более доступной структура общественного транспорта", - приводит слова Путина агентство "Интерфакс".

Глава государства заметил, что Москва стала законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды, задавая стандарты развития современных мегаполисов. Путин призвал руководителей российских регионов активнее перенимать опыт столицы.

Новости по теме
Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме
Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме
Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Владимир Путин и Сергей Собянин
Владимир Путин и Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100