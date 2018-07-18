Путин высоко оценил достижения Собянина по формированию комфортного города

Москва при Сергее Собянине стала законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды, заявил Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме. По словам президента, за короткий срок в столице произошли грандиозные изменения.

Сергей Собянин на посту мэра Москвы показал свою готовность брать на себя ответственность и вести открытый диалог с москвичами в интересах города. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Московском урбанистическом форуме.

По словам президента, за короткий срок в столице произошли большие, "если не сказать грандиозные, изменения".

"Формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства, меняется и становится более доступной структура общественного транспорта", - приводит слова Путина агентство "Интерфакс".

Глава государства заметил, что Москва стала законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды, задавая стандарты развития современных мегаполисов. Путин призвал руководителей российских регионов активнее перенимать опыт столицы.