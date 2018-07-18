Мэй пригрозила несогласным с ней однопартийцам досрочными выборами

Перед голосованием в британской палате общин по поправке к торговому законопроекту, который является частью плана по Brexit, премьер-министр страны Тереза Мэй направила своим однопартийцам предупреждение. Там указывалось, что если консерваторы выступят против документа, в парламенте могут пройти досрочные выборы. Поправка в итоге была отклонена большинством.

Как пишет газета The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осталась недовольна позициями некоторых своих однопартийцев по выходу страну из состава Евросоюза и пригрозила им досрочными парламентскими выборами. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что член парламента Стивен Хаммонд раскритиковал план Мэй по Brexit и предложил начать переговоры о присоединении к таможенному союзу ЕС, в случае если соглашение с Брюсселем о свободной торговле не будет достигнуто к 21 января 2019 года. Поправка в итоге была отклонена большинством, хотя двенадцать консерваторов ее все же поддержали.

В публикации уточняется, что предупреждение премьер-министра к однопартийцам было распространено как раз перед голосованием в палате общин по поправке к торговому законопроекту.

Ранее стало известно, что после выхода из состава ЕС Великобритания намерена заключить с Соединенными Штатами соглашение о свободной торговле. По словам Мэй, стороны продолжат укреплять двусторонние контакты.

12 июля сообщалось, что Лондон планирует заключить с Евросоюзом Соглашение об ассоциации после Brexit. Похожее соглашение действует сейчас между Брюсселем и Киевом.