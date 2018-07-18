Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 млрд евро

Google оштрафован Еврокомиссией по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств Android. Сумма штрафа составила 4,3 миллиарда евро. Кроме того, компанию обязали в течение 90 дней прекратить "незаконную практику".

Европейская комиссия опубликовала сообщение, в котором говорится о штрафе в отношении компании Goggle на 4,3 миллиарда евро. Об этом пишет "Интерфакс".

Решение вынесено в рамках дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств Android. Google обязали в течение 90 дней прекратить "незаконную практику" и полностью отказаться от ограничений для производителей смартфонов на Android.

При этом отмечается, что соответствующая операционная система установлена на более чем 80 процентах используемых по всему миру смартфонов. Еще в 2016 году представители Еврокомиссии установили, что Google намеренно не допускает появления конкурирующих сервисов и приложений на таких устройствах. Регулятор требует поддерживать в том числе Chrome и Google Play.

Ранее в Google прокомментировали информацию о том, что "Яндекс" начал индексировать в поиске документы сервиса Docs. Представители компании заявили, что Docs работает корректно и является надежно защищенной площадкой для совместной работы. Также пользователей заверили, что поисковые системы индексируют только те документы, которые сами владельцы выделили как публичные.