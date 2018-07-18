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В Волгограде сняли режим ЧС, введенный из-за ливня

14:47
  • среда
  • 18 июля 2018

Режим чрезвычайной ситуации, введенный 15 июля в Волгограде из-за обильных дождей, снят. В городе уже восстановлена инфраструктура. Спецтехника устраняет последствия ливня возле стадиона "Волгоград-Арена".

В Волгограде сняли режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

15 июля в городе был введен режим ЧС из-за проливных дождей. Объем выпавших осадков превысил полуторамесячную норму. Это был сильнейший за 30 лет ливень.

На данный момент, вся инфраструктура города восстановлена, открыто трамвайное движение. Тяжелая техника продолжает устранять последствия ливня на склоне у "Волгоград-Арена", с которого "сполз" грунт.

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