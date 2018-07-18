Британские эксперты представили мировой рейтинг авиакомпаний 2018 года

Skytrax представила мировой рейтинг авиакомпаний 2018 года. Первая пятерка выглядит следующим образом - Singapore Airlines, Qatar Airways, ANA All Nippon Airways, Emirates и EVA Air. Лучшей компанией в Восточной Европе стал "Аэрофлот".

Британская маркетинговая компания Skytrax на основании данных опроса составила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards 2018 года - его возглавила Singapore Airlines. Об этом сообщает "Интерфакс".

Второе место заняла Qatar Airways. Третья позиция досталась ANA All Nippon Airways, четвертая - Emirates, пятая - EVA Air. Также в первой десятке оказались Cathay Pacific, Deutsche Lufthansa, Hainan Airlines, Garuda Indonesia и Thai Airways.

Наибольший прогресс в сравнении с прошлым годом отметили у China Southern Airlines. Лучшей авиакомпанией Европы признана Lufthansa, Северной Америки - Air Canada, Азии - Singapore Airlines. "Аэрофлот" шестой год подряд возглавил рейтинг в Восточной Европе.