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Правительство Германии позитивно оценило встречу Путина и Трампа

15:02
  • среда
  • 18 июля 2018

Кабмин Германии положительно оценил прошедшую 16 июля в Хельсинки встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Там отметили, что "диалог - это лучшее средство" для взаимодействия.

Германский кабмин положительно оценивает прошедшую в Хельсинки встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

"Мы заранее приветствовали встречу, позитивная оценка сохраняется и после нее", - отметил Зайберт.

Он добавил, что "диалог - это лучшее средство" для взаимодействия, передает "Интерфакс".

Саммит президентов России и США в Хельсинки прошел 16 июля. Путин и Трамп обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня. Она включала в себя ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также проблемы международной стабильности и безопасности.

Однако американские политики и СМИ раскритиковали поведение президента США в Хельсинки, упрекнув его в слабости. Также журналисты осудили главу Белого дома за противоречия. В частности, после возвращения в США американский президент решил изменить риторику, которой придерживался на саммите в Хельсинки.

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