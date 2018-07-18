Россияне назвали лучших игроков ЧМ-2018

По мнению россиян, лучшим игроком ЧМ-2018 стал вратарь сборной России Игорь Акинфеев. Второе место у нападающего Артема Дзюбы. Звездный португальский форвард Криштиану Роналду набрал только 1 процент голосов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян на тему того, кого они считают лучшими игроками прошедшего Чемпионата мира по футболу 2018 года. Результатами исследования делится "Интерфакс".

Первую строчку рейтинга занял вратарь российской сборной Игорь Акинфеев, за него проголосовали 19 процентов опрошенных. Вторым стал нападающий россиян Артём Дзюба (13 процентов).

За полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича, которого ФИФА назвала лучшим игроком турнира, свои голоса отдали 5 процентов респондентов. Французский форвард Киллиан Мбаппе получил 2 процента голосов, португалец Криштиану Роналду - один процент.

Также отмечается, что трансляции ЧМ-2018 смотрели 72 процента жителей страны.

Мундиаль завершился 15 июля. В финале в "Лужниках" Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2 и стала двукратным чемпионом мира. Третье место заняла команда Бельгии, в матче за "бронзу" одолевшая англичан - 2:0. Спортивное событие принимали одиннадцать городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.