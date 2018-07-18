Глава МВД рассказал о вежливой и деликатной полиции на ЧМ

Российская полиция действовала вежливо и деликатно в период проведения чемпионата по футболу. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, правоохранительные органы не допустили серьезных нарушений порядка во время мундиаля.

Правоохранительным органов удалось не допустить серьезных нарушений порядка в период проведения в России чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Кроме того, спецслужбы не пустили в страну более 3 тысяч человек. Ранее они были замечены в правонарушениях на спортивных объектах, пишет ТАСС.

Колокольцев добавил, что российская полиция во время турнира была вежливой и деликатной.