Госдума одобрила во втором чтении законопроект о повышении НДС

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Рост НДС принесет бюджету 620 миллиардов рублей в год, начиная с 2019 года, подсчитало ранее правительство.

Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%, передает "Интерфакс".

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки об установлении до 2025 года нулевого НДС на авиаперевозки пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения располагается на территории Дальневосточного федерального округа.

Рост НДС принесет бюджету 620 миллиардов рублей в год, начиная с 2019 года, подсчитало ранее правительство.

Одновременно на уровне в 22% законопроектом фиксируются тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в пределах установленной базы для исчисления) и в 10% (свыше установленной базы).