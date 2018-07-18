Бывший глава МУРа получил условный срок по делу о коррупции

Московский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего главу МУРа Виктора Трутнева в покушении на мошенничество. Он получил пять лет условно и штраф в 200 тысяч рублей.

Бывший глава московского уголовного розыска Виктор Трутнев признан Московским гарнизонным военным судом виновным по делу о коррупции и приговорен к пяти годам колонии условно. Об этом сообщает "Интерфакс".

Трутнев также оштрафован на 200 тысяч рублей. При этом его обвинение было переквалифицировано со взятки на покушение на мошенничество.

Как установило следствие, в мае-июне 2017 года Трутнев и другие соучастники получили 70 тысяч долларов, чтобы затем передать эти деньги сотрудникам правоохранительных органов. Те же за это должны были прекратить уголовное дело генерального директора компании "Трансэко" Юрия Корнилова.

Виновными также признаны экс-сотрудники УФСБ Артур Юсуфов, Денис Семенов и Алексей Винокуров. Они получили условные сроки в четыре с половиной, четыре и три года соответственно и штрафы до 500 тысяч рублей. Гособвинение настаивало на реальных срока - в частности, Трутнева просили приговорить к десяти годам лишения свободы.