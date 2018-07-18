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Более 50 детей отравились в поезде Москва-Кисловодск

15:30
  • среда
  • 18 июля 2018

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 52 детей, которые ехали в поезде Москва-Кисловодск в оздоровительный лагерь. Ребята почувствовали себя плохо после ужина в вагоне-ресторане.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пищевого отравления 52 детей, которые ехали в поезде Москва-Кисловодск, сообщает агентство "Москва".

Сообщается, что группа детей из 296 человек в возрасте 12-14 лет направлялась в оздоровительный лагерь. Вечером 14 июля после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления.

Из 52 отравившихся одному потребовалась госпитализация, остальные дети после осмотра врачами продолжили свой путь.

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