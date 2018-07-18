ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве ограбили микрозаймовую организацию на 10 миллионов рублей

15:52
  • среда
  • 18 июля 2018

В центре Москвы вооруженные неизвестные ограбили микрофинансовую организацию. Они похитили 10 миллионов рублей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Неизвестные напали на микрофинансовую организацию в центре Москвы и похитили 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Офис расположен в Таганском районе столицы. В здание ворвались пять человек с огнестрельным оружием. Похитив 10 миллионов рублей, они скрылись на автомобиле BMW X3.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100