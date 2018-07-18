В Москве ограбили микрозаймовую организацию на 10 миллионов рублей

В центре Москвы вооруженные неизвестные ограбили микрофинансовую организацию. Они похитили 10 миллионов рублей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Неизвестные напали на микрофинансовую организацию в центре Москвы и похитили 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Офис расположен в Таганском районе столицы. В здание ворвались пять человек с огнестрельным оружием. Похитив 10 миллионов рублей, они скрылись на автомобиле BMW X3.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.