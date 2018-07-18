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Посол России рассказал об "интересных предложениях" к США по Сирии

16:01
  • среда
  • 18 июля 2018

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва сделала Вашингтону "интересные и конкретные предложения" по ситуации в южной зоне деэскалации в Сирии. Дипломат также отметил, что Россия считает нынешний уровень взаимодействия с США недостаточным.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов завил, что на саммите в Хельсинки 16 июля Москва сделала Вашингтону конкретные предложения по южной зоне деэскалации в Сирии. Его слова приводит "Интерфакс".

"Были сделаны интересные, конкретные предложения. Как мне показалось, мое впечатление, что американская сторона их с интересом выслушала", - отметил Антонов.

Он также отметил, что сейчас на юге Сирии успешно завершается операцию по уничтожению запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. При этом Антонов подчеркнул, что Россия считает нынешний уровень взаимодействия с США недостаточным и рассчитывает найти новое пространство для сотрудничества в борьбе с международными угрозами.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля. Лидеры обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также проблемы международной стабильности и безопасности. По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция.

Позднее Трамп написал у себя в Twitter, что встреча с Путиным оказалась даже лучше саммита НАТО. Вместе с тем американский лидер вновь упрекнул СМИ в распространении "лживой" информации.

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