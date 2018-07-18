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В Турции завершился действовавший с 2016 года режим ЧП

16:24
  • среда
  • 18 июля 2018

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный 21 июля 2016 года после попытки государственного переворота. Несмотря на это, как сообщили власти страны, борьба с терроризмом продолжится и будут принятые необходимые законы.

В Турции завершился двухлетний режим чрезвычайного положения, введенный в 2016 году после попытки военного переворота, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Официально срок действия режима ЧП завершается в 01:00 по местному времени (01:00 мск) 19 июля.

Правящая Партия справедливости и развития ранее предложила законопроект, который направлен на продолжение борьбы с терроризмом. Документ, в частности, наделяет местные власти в турецких провинциях правом ограничивать проход людей в определенные места при наличии угрозы общественному порядку.

Режим ЧП в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки госпереворота в стране. В результате беспорядков в ночь с 15 на 16 июля 2016 года с участием военной техники в Анкаре и нескольких других турецких городах погибли около 250 человек, более двух тысяч человек получили ранения.

Власти Турции подозревают в подготовке переворота оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США.

За два года действия режима ЧП в Турции были арестованы более 228 тысяч человек по подозрению в причастности к попытке госпереворота, уволены более 134 тысяч госслужащих, закрыты 174 СМИ.

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