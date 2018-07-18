Захарова рассказала об истинных причинах ареста Бутиной

Арест в США россиянки Марии Бутиной направлен на срыв итогов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, арест "был подогнан по времени" и СМИ "тут же начали максимально нагнетать градус".

В МИД России полагают, что арест россиянки Марии Бутиной был явно направлен на срыв итогов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом сообщила представитель ведомства Мария Захарова, пишет "Интерфакс".

По ее словам, складывается впечатление, что "кто-то взял часы и калькулятор, и рассчитал, когда нужно принять решение об аресте".

"Можно много анализировать эту ситуацию, но у нас создается впечатление, что мера, связанная с арестом, была выбрана именно для того, чтобы на внутреннем американском рынке, да и союзникам вовне, показать, насколько серьезно обстоят дела", - сказала Захарова.

Она обратила внимание, что западные СМИ тут же начали связывать Бутину со спецслужбами, обвинять в шпионаже и максимально "нагнетать градус".

Мария Бутина была задержана 15 июля в США по подозрению в шпионаже в пользу России. Минюст США сообщил, что россиянка планировала "проникнуть в организации, влияющие на американскую политику". Позднее Министерство юстиции США расширило обвинения против россиянки. К статье "Сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации" добавилась "Работа иностранным агентом без регистрации".