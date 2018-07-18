Путин потребовал от Роскосмоса прорывных успехов

Владимир Путин заявил, что Роскосмос должен добиться прорывных успехов в освоении космоса и укрепить свои позиции на международной арене. Также глава государства подчеркнул необходимость диверсификации ракетно-космической отрасли.

Президент России Владимир Путин заявил, что государственная корпорация Роскосмос должна добиваться прорывных успехов в сфере освоения космоса. Слова главы государства приводит РИА "Новости".

"Россия всегда обладала широкими, подчас уникальными компетенциями в освоении космоса. Сегодня Роскосмосу необходимо добиться прорывных успехов в этой сфере, в условиях растущей при этом международной конкуренции укрепить свои позиции", - отметил Путин.

Он добавил, что работы над проектом развития ракет "Ангара", в том числе ракеты тяжелого класса «Ангара-А5", должны проходить более активно.

Президент также подчеркнул, что для ракетно-космической отрасли, как и для оборонной промышленности, остается актуальным вопрос диверсификации. По словам Путина, Роскосмос должен обеспечить устойчивое поступление средств от коммерческих услуг, которые оказываются другим экономическим секторам в области навигации, информации и связи.

17 июля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приступит к полномасштабному строительству второй очереди космодрома "Восточный" в августе 2018 года. По его словам, в рамках второй очереди на "Восточном" создадут инфраструктуру для запуска ракет семейства "Ангара".

Ранее космический "грузовик" "Прогресс МС-09" добрался до МКС с рекордной скоростью. Он стартовал в 00:51 по Москве и причалил к стыковочному отсеку "Пирс" уже через 3,5 часа. Процесс контролировали российские космонавты и специалисты ГОГУ РС МКС в ЦУП.