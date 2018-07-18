СМИ сообщили о визите замглавы МИД России в Пхеньян

По данным агентства ЦТАК, в среду визит в Пхеньян совершил замглавы МИД России Игорь Моргулов. В ведомстве же подчеркнули, что речь идет о плановых консультациях.
Агентство ЦТАК сообщило, что заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов 18 июля прибыл с визитом в Пхеньян. Внимание на публикацию обратил ТАСС.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что речь идет о плановых консультациях
Ранее российский посол в КНДР Александр Мацегора сообщил, что к концу ноября 2019 года из России должны выслать всех рабочих с гражданством Северной Кореи. По словам дипломата, уже сейчас зафиксировано двукратное сокращение числа рабочих из КНДР в России.
12 июля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова показывает положительную тенденцию, а переговоры между КНДР и США идут по правильному пути. Он добавил, что международное сообщество должно обеспечить максимальную безопасность процесса.
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