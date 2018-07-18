ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ сообщили о визите замглавы МИД России в Пхеньян

16:48
  • среда
  • 18 июля 2018

По данным агентства ЦТАК, в среду визит в Пхеньян совершил замглавы МИД России Игорь Моргулов. В ведомстве же подчеркнули, что речь идет о плановых консультациях.

Агентство ЦТАК сообщило, что заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов 18 июля прибыл с визитом в Пхеньян. Внимание на публикацию обратил ТАСС.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что речь идет о плановых консультациях

Ранее российский посол в КНДР Александр Мацегора сообщил, что к концу ноября 2019 года из России должны выслать всех рабочих с гражданством Северной Кореи. По словам дипломата, уже сейчас зафиксировано двукратное сокращение числа рабочих из КНДР в России.

12 июля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова показывает положительную тенденцию, а переговоры между КНДР и США идут по правильному пути. Он добавил, что международное сообщество должно обеспечить максимальную безопасность процесса.

Читайте также:
Главное сегодня
Пхеньян, КНДР
Пхеньян, КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100