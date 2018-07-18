В Минобороны сообщили о создании в Сирии центра по беженцам

Россия проинформировала ООН и свои посольства в 36 странах с наибольшим числом сирийских беженцев о создании в Сирии центра по беженцам. Как сообщили в Минобороны, координировать работу Центра будет межведомственный штаб ведомства и МИД России на базе национального центра управления обороной.

Центр приема, распределения и размещения беженцев для оказания помощи по возвращению сирийцев создан в САР, сообщили в Минобороны России.

Центр займется организацией доставки гуманитарной помощи и мониторингом возвращения сирийцев на родину, передает РИА Новости. Также он будет содействовать сирийским властям в восстановлении системы здравоохранения и других соцслужб.

Координировать работу Центра приема беженцев будет межведомственный штаб Минобороны и МИД России на базе национального центра управления обороной.

Россия проинформировала ООН и свои посольства в 36 странах с наибольшим числом сирийских беженцев о создании в Сирии центра по беженцам.