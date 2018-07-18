МИД предупредил о возможной провокации со стороны "Белых касок" в Идлибе

В МИД России заявили, что в район сирийского города Идлиб прибыла колонна автомобилей "Белых касок" со средствами индивидуальной защиты, а также "ракетами и деталями". В ведомстве подчеркнули, что нельзя исключать масштабной провокации и дальнейшего обвинения в адрес сирийских властей. Также в МИД напомнили об инсценировке якобы имевших место случаев применения сирийской армией химического оружия 7 апреля в городе Дума, к которой причастны "Белые каски".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что недавно в район сирийского города Идлиб прибыла колонна автомобилей неправительственной организация "Белые каски" со средствами индивидуальной защиты, а также "ракетами и деталями". Ее слова приводит ТАСС.

"Не исключено, что эти "сувениры" будут использоваться по назначению. Ничего исключать нельзя - возможную масштабную провокацию и последующее списание этой провокации на местные сирийские власти", - сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что ранее финансируемые западными спонсорами "Белые каски" были замечены в инсценировке якобы имевших место случаев применения сирийской армией химического оружия 7 апреля в городе Дума. Официальный представитель МИД напомнила, что тогда были осуществлены постановочные съемки жертв из мирных кварталов, а сами "Белые каски" стали "ударной силой в информационной войне не только против Сирии, но и против России".

Кроме того, Захарова указала на вероятную связь руководителей организации с представителями запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

27 июня глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков сообщил о готовящейся провокации со стороны "Белых касок" в Идлибе. По его словам, в город вошла колонна из шести легковых автомобилей, а также грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, емкостями с жидкостью, видеооборудованием и семью ракетами.

После прибытия четверо неизвестных лиц в спецодежде и средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком.