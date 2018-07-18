Эксперты ОЗХО собрали образцы вещества в Эймсбери

Эксперты ОЗХО прибыли в Великобританию для изучения обстоятельств отравления в городе Эймсбери. Инцидент произошел еще 30 июня. В результате отравления, по утверждению британских властей, веществом "Новичок" погибла женщина.

ОЗХО направила экспертов в Великобританию для изучения обстоятельств отравления в Эймсбери. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление организации.

"В ответ на просьбу Лондона ОЗХО отправила группу технического содействия с целью установления природы вещества, которое, предположительно, привело к гибели одного человека и к серьезному заболеванию другого", - говорится в заявлении.

Британские власти ранее однозначно утверждали, что отравление пары в Эймсбери произошло в результате контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В ОЗХО добавили, что эксперты уже собрали образцы и направили их в лабораторию на изучение.

30 июня стало известно, что британскую пару Дон Стерджесс и Чарли Роули госпитализировали из Эймсбери с химическим отравлением. Стерджесс скончалась спустя восемь дней, Роули пришел в сознание и находится в стабильно тяжелом состоянии. В британских правоохранительных органах считают, что на пострадавших было оказано воздействие нервно-паралитического вещества класса "Новичок", следы которого, по данным британских спецслужб, были обнаружены при расследовании "дела Скрипалей" в Солсбери.