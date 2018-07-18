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Технологию Fan ID распространят на все культурно-спортивные мероприятия

17:32
  • среда
  • 18 июля 2018

Владимир Путин поручил распространить задействованную на ЧМ-2018 технологию Fan ID на другие культурно-спортивные мероприятия в стране. При этом вице-премьер Ольга Голодец отметила, что это будет особенно актуально в преддверии Универсиады в Красноярске, а также Международного конкурса Чайковского в Москве и Санкт-Петербурге. С помощью Fan ID болельщики могли посещать Россию без виз и бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни игр.

Президент России Владимир Путин сообщил о принятом решении распространить задействованную на ЧМ-2018 и Кубке конфедераций технологию Fan ID (она же - паспорт болельщика) на другие культурно-спортивные мероприятия. Его слова приводит ТАСС.

"Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать", - сказал глава государства.

В свою очередь, вице-премьер Ольга Голодец отметила, что Fan ID "доказала свою состоятельность" и может быть полезна в преддверии Универсиады в Красноярске, а также Международного конкурса Чайковского в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году.

В ходе ЧМ-2018 система Fan ID использовалась обладателями билетов для прохода на матч, а также для бесплатного пользования общественным транспортом в дни игр. При этом иностранцы с Fan ID могли въехать в Россию без визы.

17 июля в Государственную думу был внесен законопроект, позволяющий иностранным с паспортами  болельщиков ЧМ-2018 посещать Россию без виз до 31 декабря 2018 года. Подготовить документ поручил президент Владимир Путин.

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