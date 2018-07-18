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Коломойский может оставить без питьевой воды всю Украину

20:01
  • среда
  • 18 июля 2018

Украина в ближайшее время может остаться без питьевой воды. Единственное в стране предприятие, которое поставляло на внутренний рынок жидкий хлор для очистки воды, из-за резкого роста цен на газ полностью остановило производство. Склады практические пустые - запасов реагента хватит всего на несколько дней. В правительстве и совете национальной безопасности заверяют, что решат вопрос. Но, как выясняется, проблема, скорее, не экономического характера, а политического.

Сводки с "хлорного" фронта неутешительны: без воды останутся в Днепре, Каменском и Верхнеднепровске. Беду пророчат еще Черкассам, Харькову, Николаеву, Кривому Рогу, Житомиру и даже Киеву. А дело все в том, что склады единственного предприятия в стране, которое производит жидкий хлор для обеззараживания воды, пустуют. В прошлом месяце химический гигант "Днепразот" остановил работу. Официально из-за резкого повышения тарифов на газ, передает "ТВ Центр".

"Днепразот" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Так же, как и 40% государственной "Укрнафты". Именно дешевый газ этой компании, на треть меньше рыночной стоимости, и позволял "Днепразоту" показывать стабильно высокую прибыль. Однако в апреле лавочку прикрыли. Заводу пришлось покупать топливо по обычным тарифам. Коломойский не захотел и поставил ультиматум. Власть на уступки пока не идет.

Предприятие, которое обеспечивает водоснабжение Днепропетровской области, уже заявило о чрезвычайной ситуации. Сюда, правда, завезли партию жидкого хлора из Румынии. Хватит на несколько дней. Что делать дальше - неизвестно. Денег нет, а заграничное вещество вдвое дороже отечественного. Альтернатива, приемлемая по цене и объемам, у Украины есть. Точнее была бы, не разорви она связи с Россией.

"До 2014 года проблем вообще не было. Всегда можно было купить у России. Так, в принципе и делали иногда, когда у "Днепразота" случались перебои. Сейчас этого сделать невозможно. Доигрались в политику", - жалуется директор Ассоциации Укрводоканалэкология Александр Шкинь.

Проблема действительно куда больше похожа на политическую, чем экономическую. Многие эксперты подчеркивают: дорогой газ - совсем не повод останавливать химический завод. В конце концов, кроме "Укрнафты" на рынке есть десятки других трейдеров, готовых продавать топливо дешевле. Весьма вероятно, как это часто бывает у Коломойского, монополист "Днепразот" попросту стал инструментом давления на руководство страны. Причем, цели здесь могут быть разные. Хлорным демаршем Игорь Валерьевич, с одной стороны, выторговывает себе преференции, например, в деле о выведенных из "Приватбанка" миллиардах, которое сейчас рассматривается в суде Лондона. С другой, подыгрывает накануне начала президентской гонки своим нынешним политическим союзникам. Как вариант - Юлии Тимошенко, с которой Коломойский не так давно тайно встречался в Варшаве и, вне всяких сомнений, обсудил детали дружбы против Петра Порошенко.

Президенту Украины есть чем ответить. "Днепразот" входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. А потому государство в случае реального кризиса вполне может взять его под прямое управление. Правда, это чревато уличными беспорядками, вплоть до очередного Майдана. Опытный Коломойский знает, как это организовать, а непопулярный в народе Порошенко в курсе, чем это иногда заканчивается. Оттого наиболее вероятный сценарий на ближайшее время - отсутствие воды в кране у рядового украинца.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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