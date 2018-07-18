"Нафтогаз" готов рассмотреть мировое соглашение с "Газпромом"

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что компания готова рассмотреть возможность завершить мировым соглашением спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. При этом он подчеркнул, что это не должно мешать переговорам по новому контракту.

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что руководство компании готово рассматривать возможность заключения мирового соглашения с "Газпромом" в рамках спора в Стокгольмском арбитраже. Его слова приводит ТАСС.

"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока - 2 ", - заявил Коболев.

17 июля представители России, Украины и Евросоюза обсудили в Берлине транзит российского газа через украинскую территорию. Глава Министерства энергетики России Александр Новак отметил, что Москва готова продлить действующий контракт или же обсудить заключение нового. Он также допустил увеличение поставок европейским потребителям на 10-15%. Стороны договорились продолжить переговоры осенью. К этому времени эксперты Еврокомиссии подготовят оценку потребностей ЕС.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа. В итоге российскую компанию обязали выплатить 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал постановление в марте. При этом в мае российская компания потребовала полной отмены решения по транзиту. Также "Газпром" направил иск в арбитраж Стокгольма по расторжению действующих до конца 2019 года контрактов с "Нафтогазом".