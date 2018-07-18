Обвинение потребовало оставить Бутину под стражей из-за риска побега

Федеральная прокуратура США обратилась к судебным властям с требованием оставить Марию Бутину под стражей до суда. Обвинение ссылается на риск побега со стороны россиянки. Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля по подозрению в шпионаже в пользу России.

Сторона обвинения требует от суда оставить россиянку Марию Бутину, задержанную 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России, под стражей до начала судебного процесса из-за риска того, что она покинет территорию США. Об этом говорится в ходатайстве прокурора Джесси Лью, передает ТАСС.

"Существует серьезный риск побега Марии Бутиной, учитывая природу выдвинутых обвинений, ее прошлые попытки обмана, широкие зарубежные связи и отсутствие каких-либо значительных связей с США", - говорится в ходатайстве обвинения, которое было подано в федеральный окружной суд Вашингтона.

Заседание, на котором, как ожидается, будет рассмотрено ходатайство об аресте Бутиной до суда, состоится в среду в Вашингтоне.

Ранее большое жюри в США предъявило Бутиной обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. По данным Минюста США, она якобы действовала вместе с зампредом ЦБ и бывшим сенатором Александром Торшиным.

Как заявили в МИД России, арест в США Бутиной направлен на срыв итогов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.