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Главу голландского МИД обвинили в ксенофобии

18:26
  • среда
  • 18 июля 2018

Глава МИД Нидерландов оказался в центре скандала. В интернет попала запись его заявлений о неспособности представителей одних народов уживаться с другими.

Главу МИД Нидерландов Стефа Блока обвинили в ксенофобии. Во время одной из закрытых встреч министр нелицеприятно отозвался о мигрантах, а также заявил о неспособности разных рас ладить друг с другом.

Как пишет ТАСС, в интернет попали видео со встречи Блока с голландцами, работающими в международных компаниях. На одном из них он призвал привести пример "мультиэтнического или мультикультурного общества, где по-прежнему живет коренное население". Один из участников встречи назвал Суринам, но министр в ответ назвал это государство недееспособным, что, по его мнению, связано с этническим разделением. Не убедил Блока и пример Сингапура. Он возразил, что страна разрешает въезд мигрантам, "разве что для работы уборщиками".

Глава МИД полагает, что "иметь за углом турецкую пекарню хорошо", но жить "посреди этого крайне непросто". Он также привел пример Восточной Европы, где невозможно встретить ни одного темнокожего, поскольку "у них там нет никакой жизни". Это, по мнению Блока, связано с тем, что у определенных групп людей на генетическом уровне заложена неспособность ладить друг с другом.

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок
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