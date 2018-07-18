Китай не считает Россию соперником в Центральной Азии

Китай не рассматривает Россию как соперника в Центральной Азии и заинтересован в продолжении "естественных контактов" между Москвой и Пекином. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. Он добавил, что его страна готова к сотрудничеству с Россией по повышению уровня торговли, энергетики и безопасности в регионе.

Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай не рассматривает Россию как соперника в Центральноазиатском регионе. Его слова приводит ТАСС.

"Между Китаем и Россией в Центральной Азии нет так называемого соперничества, есть только сотрудничество. Китайская сторона готова с российскими партнерами прилагать совместные усилия к повышению уровня сотрудничества с регионом в области торговли и экономики, энергетики, безопасности", - отметил министр.

Он также добавил, что хотя "отдельные лица" и заинтересованы в разладе между Москвой и Пекином, КНР не претендует на исключительные интересы в Центральной Азии и не намерена создавать там сферы влияния. По словам главы МИД, Россия и Китай продолжают "естественные контакты", а сторонние попытки испортить отношения двух стран обречены на провал.

12 июля Соединенные Штаты пригрозили ввести санкции против России, Китая и Евросоюза, если они продолжат закупать нефть у Ирана. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, таким образом Вашингтон намерен обеспечить исполнение санкций в отношении Ирана.

Вместе с тем 9 июля стало известно, что власти КНР рассматривают возможность частичного снятия ограничений для иностранных инвесторов на торговлю акциями, котирующимися на внутреннем рынке в юанях. Так, продавать и покупать юаневые А-акции смогут работающие в КНР иностранцы и сотрудники зарубежных компаний, ценные бумаги которых котируются в Китае.