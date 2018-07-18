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Медведев поручил оперативно выделять средства пострадавшим в Забайкалье

18:46
  • среда
  • 18 июля 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств оперативно оценить ущерб от паводка в Забайкалье и выплатить компенсации пострадавшим. Также необходимо подготовить документы для выдачи государственных жилищных сертификатов тем, чьи дома пришли в негодность. В результате затяжных дождей в Забайкалье оказались затоплены сотни зданий.

В пресс-службе правительства России сообщили о ряде поручений премьер-министра страны Дмитрия Медведева по оценке ущерба и выплатам пострадавшим от паводка в Забайкалье. Об этом пишет ТАСС.

"Минфину России, МЧС России и губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой обеспечить оперативное выделение и доведение средств для осуществления выплат лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что МЧС, МВД, Минэкономразвития, Минстрою, Минтруда и губернатору Забайкалья поручено составить детальные списки пострадавших. Кроме того, ведомства должны провести оценку ущерба и подготовить документацию, необходимую для выдачи государственных жилищных сертификатов тем, чьи дома пришли в негодность.

Ранее в Забайкалье ввели режим ЧС из-за паводка. 10 июля был зафиксирован самый высокий уровень воды в реке Чита за весь период наблюдений - 405 сантиметров. Затоплены более 560 домов, многие жители эвакуированы. Была усилена группировка спасателей, помощь прибывает и из соседних регионов.

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