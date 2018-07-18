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Госдума одобрила дополнительный выходной для диспансеризации

18:56
  • среда
  • 18 июля 2018

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий работнику раз в три года проходить диспансеризацию в течение полного дня с сохранением зарплаты. Соответствующие поправки могут внести в Трудовой кодекс.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается освобождать гражданина от работы на один день для прохождения диспансеризации, передает ТАСС.

Выступая на пленарном заседании, один из авторов законопроекта Николай Герасименко не исключил, что ко второму чтению законопроекта появится поправка, согласно которой на диспансеризацию будет даваться не один, а два дополнительных выходных.

В Госдуме также изучают возможность дать работникам предпенсионного возраста три выходных дня на диспансеризацию.

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