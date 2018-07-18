Суд признал виновным террориста, планировавшего обезглавить Терезу Мэй

Сторонника запрещенного в России ИГ Нааимура Закарию Рахмана признали виновным в заговоре с целью покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Ранее в ходе процесса стало известно, что он планировал взорвать ворота на Даунинг-стрит и обезглавить Мэй.

Суд признал 20-летнего сторонника террористической группировки "Исламское государство" (деятельность организации запрещена в России – прим. ред.) Нааимура Закарию Рахмана виновным по делу о попытке покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, передает ТАСС.

Рахман, по версии прокурора, намеревался взорвать ворота на Даунинг-стрит и обезвредить сотрудников полиции. Помимо того, на видео, которое показали присяжным в ходе процесса, он заявляет, что хочет "снять голову" с Мэй.

Стронник ИГ был задержан в ноябре 2017 года. Его обвиняют по двум пунктам, связанным с террористической деятельностью. Сам Рахман обвинения отрицает.