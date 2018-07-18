В США обеспокоены темпами роста госдолга страны

Темпы роста государственного суверенного долга США превышают темпы развития экономики страны. Об этом сообщил председатель Федеральной резервной системы Штатов Джером Пауэлл. Он добавил, что американская налогово-бюджетная политика находится на пути неустойчивого развития.

Председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса заявил, что темпы роста государственного суверенного долга США превышают темпы развития экономики страны. Его слова приводит ТАСС.

"Госдолг растет, и я думаю, что он растет быстрее, чем наша экономика. Нам необходимо, чтобы экономика росла быстрее, чем госдолг. Нам нужно над этим работать", - сказал председатель ФРС.

Он также отметил, что налогово-бюджетная политика Штатов в настоящее время находится на пути неустойчивого развития.

В начале 2018 года телеканал CBS обнародовал данные, согласно которым государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 544 миллиарда долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг примерно 20,5 триллиона.

А августе 2017-го в Министерстве финансов России сообщили о погашении долга перед Боснией и Герцеговиной. Это было последнее урегулированное обязательство СССР перед иностранным государством-кредитором.