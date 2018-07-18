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В США обеспокоены темпами роста госдолга страны

19:23
  • среда
  • 18 июля 2018

Темпы роста государственного суверенного долга США превышают темпы развития экономики страны. Об этом сообщил председатель Федеральной резервной системы Штатов Джером Пауэлл. Он добавил, что американская налогово-бюджетная политика находится на пути неустойчивого развития.

Председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса заявил, что темпы роста государственного суверенного долга США превышают темпы развития экономики страны. Его слова приводит ТАСС.

"Госдолг растет, и я думаю, что он растет быстрее, чем наша экономика. Нам необходимо, чтобы экономика росла быстрее, чем госдолг. Нам нужно над этим работать", - сказал председатель ФРС.

Он также отметил, что налогово-бюджетная политика Штатов в настоящее время находится на пути неустойчивого развития.

В начале 2018 года телеканал CBS обнародовал данные, согласно которым государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 544 миллиарда долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг примерно 20,5 триллиона.

А августе 2017-го в Министерстве финансов России сообщили о погашении долга перед Боснией и Герцеговиной. Это было последнее урегулированное обязательство СССР перед иностранным государством-кредитором.

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