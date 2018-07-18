Путин обсудил с правительством ситуацию в Забайкалье

Президент Владимир Путин потребовал от правительства ускорить работы по восстановлению инфраструктуры Забайкалья после паводка. Глава государства также обратил внимание на то, что Якутия, где продолжаются лесные пожары, не получила до сих пор средств на восстановительные работы.

Ситуация в Забайкальском крае обсуждалась в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Нынешний паводок стал в регионе сильнейшим за последние почти 30 лет, передает "ТВ Центр".

Как доложил глава МЧС Евгений Зиничев, предварительная оценка ущерба, который понёс край, уже превышает миллиард рублей. Но ситуация остаётся сложной, и цифра ещё будет расти. Президент поручил главе правительства Дмитрию Медведеву проследить за тем, чтобы Забайкалью была оперативно оказана помощь, учитывая, что осенние холода в Сибирь приходят быстро.

Владимир Путин также обратил внимание на то, что Якутия, где продолжаются лесные пожары, не получила до сих пор средств на восстановительные работы.