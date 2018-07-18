ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с правительством ситуацию в Забайкалье

22:24
  • среда
  • 18 июля 2018

Президент Владимир Путин потребовал от правительства ускорить работы по восстановлению инфраструктуры Забайкалья после паводка. Глава государства также обратил внимание на то, что Якутия, где продолжаются лесные пожары, не получила до сих пор средств на восстановительные работы.

Ситуация в Забайкальском крае обсуждалась в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Нынешний паводок стал в регионе сильнейшим за последние почти 30 лет, передает "ТВ Центр".

Как доложил глава МЧС Евгений Зиничев, предварительная оценка ущерба, который понёс край, уже превышает миллиард рублей. Но ситуация остаётся сложной, и цифра ещё будет расти. Президент поручил главе правительства Дмитрию Медведеву проследить за тем, чтобы Забайкалью была оперативно оказана помощь, учитывая, что осенние холода в Сибирь приходят быстро.

Владимир Путин также обратил внимание на то, что Якутия, где продолжаются лесные пожары, не получила до сих пор средств на восстановительные работы.

Читайте также:
Главное сегодня
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100