Эксперт пояснил, почему на борту "Дмитрия Донского" нет золота

Участник Цусимского сражения, российский броненосный крейсер "Дмитрий Донской" обнаружен на дне Японского моря близ маленького острова Уллындо (Южная Корея). Корабль был затоплен экипажем, не пожелавшим сдаваться врагу. И теперь корейцы рассчитывают поднять крейсер. Ведь интерес к "Дмитрию Донскому" не только исторический: по легенде, корабль перевозил едва ли не 200 тонн золота.

- Это русский язык! Я могу неправильно прочитать: Ди - Оу - Эйч...

Иностранные специалисты, привычно, читают на латинице. А вот наши соотечественники, даже сквозь мутные воды и налет бурых водорослей, сумеют рассмотреть на корме знакомые буквы - "Донской". Легендарный крейсер обнаружен на глубине 400 метров, где он пролежал 113 лет, передает "ТВ Центр".

- Состояние - частично разрушен, но по известным нам эскизам и рисункам можно констатировать, что это действительно "Дмитрий Донской".

Во время легендарного Цусимского сражения крейсер прикрывал наши броненосцы. Позже отстал от остальных судов и двинулся в сторону Владивостока, по пути спасая экипажи тонущих российских кораблей. Но рядом с островом Уллындо крейсер настигли шесть вражеских судов.

"Корабль стал тонуть и, чтобы спасти людей - командир был уже ранен смертельно - Лебедев все равно направил корабль к острову, и всех оставшихся людей перевезли на берег. Старший офицер корабля Блохин, чтобы корабль не достался врагу, отвел его на глубоководное место, где корабль был затоплен, не спустив Андреевского флага", - рассказал капитан первого ранга в запасе, историк флота Владимир Шигин.

Поиском корабля занималась компания из Южной Кореи. Историческая ценность крейсера сомнений не вызывает, но далеко не альтруизм движет иностранными специалистами. Ходят слухи, что в трюмах - золото. По современным оценкам, 130 миллиардов долларов! Треть золотого запаса царской России. Об этом в 1932 году даже писала The New York Times. Если золото все-таки есть, то принадлежит оно нашей стране, хоть и затонул крейсер в территориальных водах Южной Кореи. Без ведома России иностранцы даже изучать корабль не имели право. К тому же, баснословные богатства могут оказаться лишь красивой легендой.

"Это все, конечно, ерунда. Никто и никогда не вез это золото через три океана из Петербурга во Владивосток. Представьте, идёт война, а вы золото тащите на самом старом крейсере, когда у вас есть железная дорога прямая Петербург-Владивосток", - пояснил Шигин.

Корейская компания полна решимости! Осталось найти инвесторов. Такие мечтатели, к слову, в истории уже были. В 1980 году японский бизнесмен Такео Сасагава показал платиновые слитки, якобы из трюмов российского корабля. Собрав деньги на экспедицию, Сасагава благополучно исчез. Слитки оказались свинцовыми, но азиатская мечта найти царское золото и разбогатеть, жива до сих пор.

Матвей Шестаков, Александр Давыдов, "ТВ Центр".