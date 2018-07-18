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В США представили законопроект о санкциях против инвесторов "Северного потока-2"

19:54
  • среда
  • 18 июля 2018

Американский сенатор Джон Баррассо представил законопроект о санкциях против инвесторов в осуществляемые правительством России проекты по экспорту энергоносителей. Там затрагиваются также лица, которые предоставляют гарантии для займов на эти цели, а также осуществляют поставку товаров и услуг. Баррассо отметил, что документ призван помочь странам НАТО избежать "политического принуждения".

Республиканский сенатор Соединенных Штатов Джон Баррассо представил законопроект, предусматривающий введение санкций против тех, кто инвестирует в осуществляемые правительством России проекты по экспорту энергоносителей, - это касается и проекта "Северный поток-2". Об этом пишет ТАСС.

У себя в Twitter сенатор отметил, что документ призван помочь странам НАТО избежать "политического принуждения со стороны России", которую Баррассо обвиняет в использовании энергоресурсов в геополитических целях.

В законопроекте закрепляются ограничительные меры в отношении тех, кто инвестирует в российские проекты по экспорту энергоносителей, предоставляют гарантии для займов на эти цели, а также осуществляют поставку товаров и услуг для соответствующих проектов. 

В "Северный поток-2" инвестируют пять западных фирм: немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, английско-голландская Shell и французская Engie. "Северный поток-2" будет пролегать рядом с уже существующим газопроводом "Северный поток" от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Все страны - Россия, Финляндия, Германия, но кроме Дании - уже согласовали строительство газопровода.

Протяженность газопровода составит более 1,2 тысячи километров, а пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Ввести "Северного потока - 2" в строй планируют в конце 2019 года.

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