Морякам судна "Норд" разрешили покинуть Украину

Члены экипажа судна "Норд могут беспрепятственно покинуть Украину и вернуться домой. Об этом сообщила пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик. Ранее Херсонский городской суд разрешил капитану "Норда" Владимиру Горбенко выехать в Крым.

Пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик заявила, что правоохранительные органы не удерживают членов экипажа судна "Норд", так что они могут беспрепятственно покинуть территорию страны. Ее слова приводит РИА "Новости".

"Поночовный подчеркнул, что граждане Украины - члены экипажа судна "Норд" никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой", - написала у себя в Facebook Тихончик.

19 июня Херсонский городской суд разрешил капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко выехать в Крым. Ходатайство прокуроров о продлении на два месяца возложенных на Горбенко обязанностей было отклонено.

Российское рыболовецкое судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта в акватории Азовского моря. Пять дней cпустя судно арестовали. Позднее сообщалось, что двое моряков прибыли в Крым, тогда как остальные семь человек находятся в российским посольстве в Киеве.