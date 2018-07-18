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Путин и Трамп поддержали сохранение договоров об СНВ и РСМД

20:40
  • среда
  • 18 июля 2018

Как сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, на саммите в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп поддержали сохранение договоров СНВ и РСМД. Трамп, по словам Антонова, особо подчеркнул, что "необходимо работать вместе". В целом, встречу в Хельсинки посол охарактеризовал как "насыщенную, продуктивную и конструктивную".

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что на саммите в Хельсинки 16 июля президенты Владимир Путин и Дональд Трамп поддержали сохранение договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Слова дипломата приводит ТАСС.

"Я был приятно удивлен, когда американский президент вдруг сказал слово "нераспространение", что необходимо работать вместе", - подчеркнул Антонов.

Встречу в Хельсинки посол охарактеризовал как "насыщенную, продуктивную, конструктивную", отметив, что главы государств достигли важных устных договоренностей. 

Ранее Антонов сообщил, что Москва сделала Вашингтону "интересные и конкретные предложения" по ситуации в южной зоне деэскалации в Сирии. Дипломат также обратил внимание, что Россия считает нынешний уровень взаимодействия с США недостаточным.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля. Лидеры обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также проблемы международной стабильности и безопасности. По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция.

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