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МОК добавил новые дисциплины в программу зимней Олимпиады в Пекине

20:43
  • среда
  • 18 июля 2018

Соревнования по женскому бобслею среди одиночниц включены в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Также в программу Игр включены смешанная эстафета в шорт-треке и смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина.

Международный олимпийский комитет решил добавить новые дисциплины в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщается на странице МОК в Twitter.

В программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанные эстафеты в шорт-треке.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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