Путин поблагодарил Мутко за организацию ЧМ по футболу

Итоги чемпионата мира по футболу подвели в среду на совещании Владимира Путина с членами правительства. Отмечено, что инфраструктура турнира - стадионы, тренировочные комплексы, транспортные объекты - станут базой для развития городов, принимавших матчи. Успешным признан опыт оформления паспорта болельщика. Решено использовать его и в дальнейшем - на спортивных и культурных мероприятиях. Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в организации чемпионата, и особенно Виталия Мутко.

Президент Владимир Путин поблагодарил вице-премьера Виталия Мутко за подготовку чемпионата мира по футболу, передает РИА Новости.

"Праздник действительно получился. Мы к этому еще вернёмся, особенно в контексте использования наследия чемпионата мира. Но уже сейчас я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события. Это относится и тем, кто здесь присутствует, и кого здесь нет. Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать. Вы сейчас не занимаетесь напрямую этой работой, но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень многое сделали для подготовки этого чемпионата", - заявил Путин на совещании с членами правительства в среду.

На совещании также было отмечено, что инфраструктура турнира - стадионы, тренировочные комплексы, транспортные объекты - станут базой для развития городов, принимавших матчи. Успешным признан опыт оформления паспорта болельщика. Решено использовать его и в дальнейшем - на спортивных и культурных мероприятиях.

Матчи чемпионата мира 2018 года проходили с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Чемпионом мира стала сборная Франции. Российская команда завершила свое выступление на стадии четвертьфинала.