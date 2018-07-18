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Журналист "СЭ" написал в МВД заявление из-за драки с экс-футболистом Кирьяковым

21:26
  • среда
  • 18 июля 2018

Журналист "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер подал в полицию заявление на бывшего футболиста сборной России и экс-тренера тульского "Арсенала" Сергея Кирьякова. Тот ударил обозревателя в студии перед выступлением на телевидении. По словам самого Рабинера, причиной произошедшего стало недовольство Кирьякова написанной журналистом статьей, в которой он подверг работу тренера в "Арсенале" критике.

Спортивный обозреватель издания "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер обратился в полицию с заявлением на бывшего футболиста сборной России и экс-тренера тульского "Арсенала" Сергея Кирьякова. Об этом сообщается на сайте "СЭ".

"Игорь Рабинер принял решение дать ход инциденту с нападением на него со стороны бывшего футболиста Сергея Кирьякова. Тот атаковал журналиста во вторник перед выступлением на телевидении", - отмечается в публикации.

Там также подчеркивается, что заявление принято, начато расследование.

Сам Рабинер ранее заявил, что Кирьяков был недоволен статьей в "Спорт-Экспрессе", опубликованной в июне 2017 года. В ней журналист подверг критике тренерскую работу бывшего футболиста в тульском "Арсенале". Инцидент с дракой произошел в телестудии, куда Рабинера и Кирьякова позвали для обсуждения итогов Чемпионата мира по футболу в России.

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