Бутина заявила в суде США о своей невиновности

Гражданка России Мария Бутина, задержанная ранее американскими властями, заявила в среду в федеральном суде в столице США о своей невиновности. На вопрос судьи, признает ли она себя виновной, от лица Бутиной отрицательно ответил ее адвокат Роберт Нил Дрисколл.

Гражданка России Мария Бутина, задержанная ранее американскими властями, заявила в суде в Вашингтоне о своей невиновности, передает ТАСС.

Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрисколл сообщил, что его клиентка не пыталась повлиять на какую-либо политику США или подорвать ее, а суть предъявленных ей обвинений попросту раздута.

Юрист также обратил внимание на то, что несколько месяцев назад, когда россиянкой заинтересовались местные власти, она по собственной инициативе дала показания в профильном комитете Сената Конгресса США и предоставила законодателям тысячи требовавшихся документов.

Как сообщает РИА Новости, в среду в суде Бутиной были зачитаны дополнительные обвинения. Следующее заседание по делу пройдет 24 июля в 10:00 по местному времени (17:00 мск).

Гражданке России грозит до 15 лет тюремного заключения. В среду большое жюри присяжных округа Колумбия предъявило ей новое обвинение – в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Ранее Минюст обвинил Бутину в сговоре с целью внедрения в американские политические организации. По мнению Вашингтона, она пыталась установить связь с влиятельными представителями Республиканской партии. И действовала якобы с ведома Кремля. При этом обвинений в шпионаже Бутиной не предъявлено.

Задержали россиянку накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки, а известно об аресте стало именно в день саммита. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, задержание "было подогнано по времени" и СМИ "тут же начали максимально нагнетать градус".