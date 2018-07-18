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Двое вооруженных преступников напали на офис Бинбанка в Москве

22:28
  • среда
  • 18 июля 2018

В Москве совершено нападение на отделение Бинбанка. Двое мужчин, вооруженных пистолетом, ворвались в офис, расположенный по адресу: Ленинградский проспект, дом 75, корпус "Б".

Двое преступников совершили вооруженное нападение на офис Бинбанка на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом РИА Новости заявили в банке.

"Неизвестные, вооруженные пистолетом, напали на Бинбанк, расположенный по адресу: Ленинградский проспект, дом 75, корпус "Б", - рассказал источник АГН "Москва" в правоохранительных органах.

Нападавшим удалось похитить деньги и скрыться с места преступления. Сумма ущерба пока не уточняется. Пострадавших в результате налета нет.

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