Двое вооруженных преступников напали на офис Бинбанка в Москве

В Москве совершено нападение на отделение Бинбанка. Двое мужчин, вооруженных пистолетом, ворвались в офис, расположенный по адресу: Ленинградский проспект, дом 75, корпус "Б".

Двое преступников совершили вооруженное нападение на офис Бинбанка на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом РИА Новости заявили в банке.

"Неизвестные, вооруженные пистолетом, напали на Бинбанк, расположенный по адресу: Ленинградский проспект, дом 75, корпус "Б", - рассказал источник АГН "Москва" в правоохранительных органах.

Нападавшим удалось похитить деньги и скрыться с места преступления. Сумма ущерба пока не уточняется. Пострадавших в результате налета нет.