Белый дом опасается российского вмешательства в выборы в Конгресс

В Белом доме США заявили, что считают реальной угрозу вмешательства России в выборы в Конгресс и принимают меры для ее предотвращения. Ранее Дональд Трамп пообещал не допустить внешнего участия в американском политическом процессе. Вместе с тем на саммите в Хельсинки президент России Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Москва никогда не была причастна к вмешательствам в американские внутренние дела.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что власти Соединенных Штатов считают реальной угрозу вмешательства России в выборы в Конгресс США. Ее слова приводит ТАСС.

"Конечно, как я уже сказала, мы считаем, что угроза сохраняется. Поэтому мы принимаем меры, чтобы ее предотвратить", - подчеркнула Сандерс.

17 июля президент США Дональд Трамп заявил, что принимает выводы американской разведки, которая обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2016 году. При этом американский президент добавил, что сговора с Москвой не было, и пообещал предотвратить любое стороннее влияние на избирательные процессы в стране в будущем.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, в результате которых Трамп стал президентом страны. Расследования ведут представители ФБР и аппарата назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Сам Трамп много раз отвергал все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.

На саммите в Хельсинки 16 июля президент России Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Москва никогда не была причастна ко вмешательствам в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс.