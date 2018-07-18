Суд в США оставил Бутину под стражей до суда

Федеральный окружной суд Вашингтона отказал гражданке России Марии Бутиной в освобождении под залог. Такое решение приняла на состоявшемся в среду заседании судья Дебора Робинсон. Таким образом, россиянка пробудет под арестом до суда по ее делу.

Суд в Вашингтоне арестовал российскую гражданку Марию Бутину до процесса по ее делу, передает РИА Новости. Судья согласилась с аргументацией обвинения о риске побега Бутиной.

Россиянку обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте США агентом иностранного государства.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл, выступая на заседании суда в среду указал, что Бутина ранее сотрудничала с сенатским комитетом по разведке и передала ему многочисленные документы.

"В апреле 2018 года она передала восемь тысяч страниц документов комитету по разведке сената", - сказал адвокат. По его словам, также Бутина прошла в сенатском комитете восьмичасовой допрос.