Российским дипломатам разрешили посетить арестованную в США Бутину

В четверг российские дипломаты посетят арестованную в США гражданку нашей страны Марию Бутину. Сотрудники консульства окажут ей необходимую поддержку.

Российские дипломаты добились разрешения на посещение задержанной в США Марии Бутиной. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Накануне Федеральный суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог. Кроме того, большое жюри присяжных округа Колумбия предъявило ей новое обвинение. А именно в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Ранее Минюст обвинил Бутину в сговоре с целью внедрения в американские политические организации, ей грозит до 15-ти лет тюрьмы. Задержали её накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки. А известно об аресте стало именно в день саммита.

Сама задержанная заявила, что считает себя невиновной. Адвокат Бутиной уверен, что она выиграет дело, кроме того, по его словам, решение об отказе в залоге безосновательно.