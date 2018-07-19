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Российским дипломатам разрешили посетить арестованную в США Бутину

08:01
  • четверг
  • 19 июля 2018

В четверг российские дипломаты посетят арестованную в США гражданку нашей страны Марию Бутину. Сотрудники консульства окажут ей необходимую поддержку.

Российские дипломаты добились разрешения на посещение задержанной в США Марии Бутиной. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Накануне Федеральный суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог. Кроме того, большое жюри присяжных округа Колумбия предъявило ей новое обвинение. А именно в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Ранее Минюст обвинил Бутину в сговоре с целью внедрения в американские политические организации, ей грозит до 15-ти лет тюрьмы. Задержали её накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки. А известно об аресте стало именно в день саммита.

Сама задержанная заявила, что считает себя невиновной. Адвокат Бутиной уверен, что она выиграет дело, кроме того, по его словам, решение об отказе в залоге  безосновательно.

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